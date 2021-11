Weihnachtsbasar fällt nun doch aus

Aufgrund der verschärften Corona-Schutzmaßnahmen (2G-Regel) haben sich die Vereine entscheiden, den Herberner Weihnachtsbasar abzusagen. Der Heimatverein bietet am 28. November (Sonntag) allerdings einen Adventsverkauf an.

Der Nikolaus kommt am 28. November coronabedingt nicht nach Herbern. Der Weihnachtsbasar ist abgesagt worden.

Der Weihnachtsbasar am ersten Adventssonntag (28. November) auf dem St. Benedikt Kirchplatz ist bei den Herbernern sehr beliebt. Allerdings fällt der Plausch mit Nachbarn und Freunden am Glühweinstand erneut aus: Hans Krass, Vorsitzender des DRK Herbern und Hauptorganisator der Veranstaltung, hat aufgrund der neuen Verordnungen im Zuge der Corona-Pandemie mit allen beteiligten Vereinen kurzfristig am Donnerstagabend beschlossen, den Weihnachtsbasar abzusagen.

2G-Auflage nicht zu stemmen

Statt einer 3G-Regelung, von der die Organisatoren Anfang November ausgegangen sind, hätte es eine 2G-Regel gegeben. „Den Basar können wir unter diesen Voraussetzungen nicht stemmen. Das Umfrage-Ergebnis der teilnehmenden Vereine hat gezeigt, dass alle unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Pandemie-Situation übereinstimmend einer Absage zugestimmt haben“, sagte Krass mit einer gewissen Erleichterung.

Ebenso wurde beschlossen, dass die Amtszeit des Vorstandes um ein Jahr verlängert wird. Die angesetzte Sitzung am 13. Dezember wird somit nicht stattfinden. „Ich bin natürlich enttäuscht, dass wir den Basar jetzt absagen mussten, aber ich bin auf der anderen Seite froh, dass somit auch nichts passieren kann. Die Inzidenz ist ja jetzt doch sehr in die Höhe gegangen“, betont der Hauptorganisator.

Adventsverkauf im Jochen-Klepper-Haus

Der Heimatverein Herbern wird am 28. November (Sonntag) von 11 bis 16 Uhr einen Adventsverkauf im Jochen-Klepper-Haus an der Ostlandstraße ausrichten. Verkauft werden dort beliebte Produkte wie den Heimatkalender, die Neuauflage des Buches „Geschichten und Anekdoten“ von Egon Zimmermann, Vogelhäuschen, Futterstellen und vieles mehr.