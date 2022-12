Weihnachtsweg führt durch Westerbauer

Am Samstag haben die Kommunionkinder mit Geschwistern und Eltern den Weihnachtsweg, der auf einer Strecke von 300 Metern sechs Stationen umfasst, in der Westerbauer aufgebaut, Am ersten Advent wurde dort bereits das erste Kläppchen im Rahmen des lebendigen Adventskalenders geöffnet.

Foto: Tina Nitsche