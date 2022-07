„Weiß der Geyer oder weiß er nicht . . .?“

Das Ferienlager der Kolpingjugend Ascheberg war wieder unterwegs. Rund 40 Kinder zwischen zehn und 16 Jahren und ein motiviertes Leiter-Team machten sich auf den Weg in das sächsische Geyer. Inmitten des Erzgebirges verbrachten sie 14 Tage voll Spiel, Spaß und Spannung, „4teenfundays“ eben.

Neben bewährten Lagerklassikern, wie dem Stationsspiel oder „Die Perfekte Minute“ gab es auch etliche andere Programmhighlights: Ein Ausflug in den Freizeitpark Belantis in Leipzig oder eine Wanderung zum Badesee, sowie ein Motto-Tag samt Lagerparty ließen bei den Kids keine Langeweile aufkommen. An dieser Stelle sei den Sponsoren und Unterstützern ganz herzlich gedankt, ohne deren Beitrag das Programm so nicht möglich gewesen wäre, heißt es im Reisebericht der Kolpingjugend. Neben dem abwechslungsreichen Programm rund ums Gruppenhaus Geyer, dessen Umfeld keine Wünsche offenließ, konnten dank der Anwesenheit von Busfahrer „Mölly“ noch weitere Ausflüge nach Nah und Fern unternommen werden. So ging es zum Beispiel zum Stadtausflug nach Dresden, zum Leitersuchspiel nach Annaberg-Buchholz und ins Erlebnisschwimmbad Greifensteine.

„ So steht einigen weiteren grandiosen Jahren Kolpingferienlager Ascheberg nichts im Wege. “ Lagerleiter Philip Rabe

Frischer Wind kam dieses Jahr durch neue Mitglieder im Leiterteam in das Ferienlager und auch unter den Teilnehmenden gab es erfreulicherweise einen großen Schwung an Kids, die das erste Mal bei den „4teenfundays“ dabei waren. „So steht einigen weiteren grandiosen Jahren Kolpingferienlager Ascheberg nichts im Wege“, freut sich Lagerleiter Philip Rabe mit dem gesamten Team.

Auch im nächsten Jahr wird es wieder eine Sommerferienfreizeit Anfang Juli 2023 geben. Nähere Infos dazu gibt es bald und schon jetzt einen bebilderten Rückblick zu diesem Jahr unter: www.ferienlager-ascheberg.de