Wichtige Ader der Verkehrswende

Herbern

Risse und Rost waren Radlern auf dem interkommunalen Radweg zwischen Herbern und Mersch bereits vor der Fertigstellung aufgefallen. Bei der offiziellen Einweihung versprach Bürgermeister Thomas Stohldreier jetzt Ausbesserungsarbeiten am Asphalt. Zudem steht an der Landstraße 671 noch eine Tempobegrenzung an.