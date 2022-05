Wie Senioren das seriöse Angebot erkennen

Die Pflege- und Wohnberatung des Kreises weist anlässlich von verschiedenen Betrugsfällen im Kreis in einer Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, dass das Beratungsangebot, welches aktuell in enger Kooperation mit der Gemeinde Ascheberg unter dem Motto „Je früher desto besser – Länger gut leben in DAH“ stattfindet, in keiner Weise mit dem betrügerischen Vorgehen in Verbindung steht.

Mit Bestürzung habe die Pflege- und Wohnberatung des Kreises Coesfeld den Bericht in den WN vom 24. Mai zur Kenntnis genommen, in dem darüber berichtet wurde, wie windige Unternehmen mit unseriösen Angeboten zur Pflegeberatung ältere Bürger abzuzocken versuchen. Die Pflege- und Wohnberatung des Kreises weist in diesem Zusammenhang in einer Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, dass das Beratungsangebot, welches aktuell in enger Kooperation mit der Gemeinde Ascheberg unter dem Motto „Je früher desto besser – Länger gut leben in DAH“ stattfindet, in keiner Weise mit dem betrügerischen Vorgehen in Verbindung steht. Die Pflegeberatung des Kreises Coesfeld sei kostenlos und neutral, und es erfolge keine unaufgeforderte persönliche Kontaktaufnahme.

Im April seien alle Bürger aus Ascheberg ab Vollendung des 75. Lebensjahres vom Kreis Coesfeld und der Gemeinde Ascheberg angeschrieben. Dieses offizielle Schreiben enthalte eine Postkarte für eine Rückantwort, mit der es die Möglichkeit gebe, einen Termin für einen Hausbesuch zu vereinbaren. Wer keine Postkarte zurückgeschickt habe, werde auch nicht angerufen. „Die drei Pflegeberaterinnen Ilona Halsbenning, Danuta Knapp und Petra Heilers rufen niemals unaufgefordert bei Seniorinnen und Senioren an“, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

In Kürze könnten auch die älteren Bewohner der Ortsteile Davensberg und Herbern mit diesem offiziellen Anschreiben von Kreis und Kommune rechnen. Der Brief sei mit den offiziellen Logos der Gemeinde Ascheberg und des Kreises Coesfeld und mit einer Rückantwortkarte versehen. Erst wenn die Antwortkarte zurückgesendet werde, werde sich eine offizielle Pflegeberaterin des Kreises Coesfeld zwecks Terminabsprache melden.

Unabhängig davon steht die Pflege- und Wohnberatung für alle Bürger aus dem Kreis für alle Fragen rund um das Thema Pflege zur Verfügung. Die Beratungsstelle ist montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 13.30 bis 15.30 Uhr per E-Mail erreichbar an pflegeberatung@kreis-coesfeld.de. Das kostenlose und neutrale Angebot umfasst zudem Infos zu Leistungen der Pflegeversicherung, zur Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, zu Hilfen für pflegende Angehörige sowie zur Finanzierung häuslicher und stationärer Pflege.