Wildes Leben vor der Linse

Wenn Seven Pöpping den Blick durch die Linse seiner Kamera schweifen lässt, dann kann es schnell passieren, dass der Davensberger die Welt um sich herum völlig ausblendet und nur noch ganz bei sich ist – und eben dem Motiv, das er vor seiner Kamera hat. Pöppings Fotos zeigen die Welt – zumeist die Natur- und Tierwelt – aus seinem ganz persönlichen Blickwinkel und lassen die eingefangenen Szenen in einem einzigartigen Licht erscheinen. Von wild bis witzig und von atemberaubend bis ausgefallen sind die Situationen, die Pöpping mit seiner Nikon-Z9-Kamera einfängt. Und manche seiner Bilder entfalten auch erst bei einem zweiten, genaueren Blick ihre mächtige Wirkkraft. Die Redaktion hat mit dem Hobby-Fotografen in seinem Zuhause am Rande der Davert über seine Leidenschaft, seine Lieblingsfotos und deren Entstehung gesprochen.

