Windräder mit Bürgerbeteiligung in Nordick

Das einzige Windrad, das jemals in der Gemeinde gestanden hat, wurde im vergangenen Sommer abgerissen. Die Bürgerwind Nordick GmbH & Co. KG plant nun die Errichtung von zwei Anlagen in Herbern. Die Gemeinde ist mit den Vorhabenträgern im intensiven Kontakt.

Windräder auf dem Gemeindegebiet sucht man vergebens. Das einzige und kleine Unikat am Hof Dabbelt in der Westerbauer verschwand im vergangenen Sommer wegen eines Totalschadens von der Bildfläche. Dieses Bild wollen Franz-Josef Eickholt und Hermann Hülsmann (Bürgerwind Nordick GmbH & Co. KG) ändern. Die Nordick GmbH hat eine Genehmigung zur Errichtung von zwei Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 229 beziehungsweise 240 Metern in Herbern beantragt.