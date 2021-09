„Wir benötigen Unterstützung“

Von der Ascheberger Tafel werden in Supermärkten rote Kisten platziert. Diese gelten als Spendenkörbe, in denen das Tafel-Team um langlebige Lebensmittel bittet. Doch auch ehrenamtlich Mitarbeiter werden händeringend gesucht, da viele ältere Mitarbeiter durch Corona weggefallen sind.

Nach über einem Jahr Aktions-Pause legt nun auch die Ascheberger Tafel in dieser Hinsicht wieder los. „Ohne zusätzliche Aktionen kommen wir hier nicht aus, vor allem was die haltbaren Artikel wie Nudeln, Konserven, Kaffee, Reis, Tee oder Zucker anbelangt“, erklären Hannah Schlinge und Hildegard Fenski. Beide sind seit vielen Jahren fester Bestandteil des Tafelteams. Auf ehrenamtlicher Basis. Nun haben sie die bekannte „Kauf 2, gib 1 Aktion“ vorbereitet, die am 17. September (Freitag) im Herberner Edeka-Markt Peschke, im Davensberger Edeka Markt Elbers sowie in Ascheberg bei Rewe Frenster und K & K laufen soll. In letztgenanntem Markt wird sie nicht die vollen drei Wochen laufen, da dieser Ende September schließt.