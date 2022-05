„Wir sehen es als Bürgerpflicht“

„Um hier besser Anschluss zu finden, haben wir uns zur damaligen Landtagswahl gleich als Wahlhelfer gemeldet“, sagt Ronald Otto und seine Frau Rosi fügt noch hinzu: „Wenn man dann im Wahllokal zusammensitzt, dann hat man immer genügend Gelegenheiten zum Plaudern, das ist wirklich immer richtig nett.“ Die beiden werden auch am Sonntag wieder in der Burg Lüdinghausen Wahlzettel zählen.

Ronald und Rosi Otto sind seit 2017 als Wahlhelfer in der Steverstadt aktiv. Für die beiden ist es eine Bürgerpflicht diese Aufgabe am Wahlsonntag zu erfüllen und sie ermutigen alle Bürger, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Wenn Ronald und Rosi Otto am kommenden Wahlsonntag in der Burg Lüdinghausen die Briefwahlstimmen auszählen, dann sehen sie diese Aufgabe als ihre Bürgerpflicht an. „Wir kommen beide aus Brandenburg, waren dort jahrelang in der Verwaltung beschäftigt und sind 2017 in die Steverstadt gezogen.