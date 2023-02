Wissenswertes sehen und hören

St.-Lambertus-Kirche per QR-Codes erleben

Ascheberg

Wer künftig die St.-Lambertus-Kirche besucht, kann auf einen Rundgang der besonderen Art gehen: Per QR-Codes lassen sich via Smartphone oder Tablet an vier Stationen jede Menge informative wie emotionale Audio-Spuren und Texte abrufen.