Wo ist Eber Bruno abgeblieben

Die Feststellung „Bruno is wäg“ stürzt

„Bruno is wäg!“ Diese Tatsache lässt Bauer Wilm Albers (hervorragend Stefan Wiedenhorst) verzweifeln. Bruno, gerade einmal fünf Jahre alt, ein Charakterkopf und eine echte Persönlichkeit, eben „mien een un alls!“ Die Tatsache, dass dieses besondere Familienmitglied plötzlich verschwunden ist, löst nicht nur jede Menge Emotionen aus, sondern stiftet zudem einiges an Verwirrung und ruft so einige Leutchen auf den Plan.