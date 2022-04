Wo steckt das goldene Ei?

Erstmals in 2022 startet ab dem heutigen Montag (11. April) die spannende Jagd nach dem goldenen OJA-Ei, das sich irgendwo in Ascheberg versteckt hat. Ab 15 Uhr wird der erste Tipp auf dessen Verbleib über die „OJApp“ und die OJA-Homepage veröffentlicht. „Bis zum Donnerstag (14. April) wird es an jedem Tag einen weiteren immer konkreteren Hinweis geben, der dann hoffentlich dazu führt, dass das goldene Ei von einem findigen Detektiv entdeckt und bis allerspätestens 20 Uhr zu uns in die Räumlichkeiten der Offenen Jugendarbeit Ascheberg am Lambertus-Kirchplatz 20a in Ascheberg zurückgebracht wird“, erklärt OJA-Mitarbeiter Dirk Hermann in einer Pressemitteilung. „Und dem Finder winkt dann ein Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro“, ergänzt seine Kollegin Wencke Lemcken. „Es lohnt sich also, die Augen aufzuhalten.“ Eine unserer Jugendlichen habe ihr bereits empfohlen, das Ei unter ihrem Bett zu verstecken, plaudert Uta Kerckhoff aus dem OJA-Team aus dem Nähkästchen: „Aber ein bisschen raffinierter soll unsere Suche nach dem goldenen Ei doch schon werden. Wir werden uns Mühe geben, diese Osteraktion richtig schön spannend zu gestalten“.

Nähere Informationen finden Interessierte in der „OJApp“, die sich kostenfrei im Play- oder Appstore herunterladen lässt, sowie auf der Homepage der Offenen Jugendarbeit Ascheberg (OJA).