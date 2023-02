Wohlbefinden ist wichtig

Eine Eintagsfliege ist dieses besondere Projekt nicht. „Im Gegenteil, da ist Bewegung im Spiel und wir gehen da weiter, um möglichst weit zu kommen“, machte Bürgermeister Thomas Stohldreier im Rahmen der Pressekonferenz „Ascheberger Gesundheitstage“ deutlich. Was den ersten Bürger besonders freute, dass nach dem Debüt-Erfolg im vergangenen Jahr nun die Fortsetzung mit der zweiten Auflage folgt.

Vom 20. bis 23. März stehen die Ascheberger Gesundheitstage in der Gemeinde im Focus. Stohldreier machte deutlich, dass ein solches Projekt nur dann gut ist, „wenn alle Hand in Hand arbeiten.“ Er erinnerte an die Impfaktion in der Coronazeit und daran, dass DAH schon immer dafür gestanden hat, sich in der Gemeinde intensiv mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. Und um dieses wichtige Thema noch verstärkt in den Focus zu rücken sind die Ascheberger Gesundheitstage seinerzeit initiiert worden.

Volkshochschulkreis Lüdinghausen als kompetenter Partner

Um ein möglichst vielseitiges Programm zu bieten hat die Gemeinde Ascheberg schon zum Debüt mit dem Volkshochschulkreis Lüdinghausen einen kompetenten Partner mit ins Boot geholt. „Und wir freuen uns besonders, dass Andrea Bauhus mit ihrem Team unsere Gesundheitstage auch in diesem Jahr wieder unterstützt“, begrüßte Stohldreier die Leiterin des VHS Kreises Lüdinghausen und Nora Faye, der die Programmbereichsleitung Gesundheit - Sport – Ernährung bei der VHS Lüdinghausen obliegt. Bauhus stellte kurz das Programm vor, dass die VHS für die Ascheberger Gesundheitstage ausgearbeitet hat. Dazu hat sie unterschiedliche Vorträge zu fachspezifischen Themen wie „Rund ums Herz“ oder Arthrose arrangiert, die von Fachmedizinern des St. Marien-Hospitals Lüdinghausen und der Christophorus Klinik Coesfeld ehrenamtlich gehalten werden. „Diese Vorträge werden von den Medizinern für jeden Bürger verständlich aufbereitet und wir sind froh, dass wir hier Experten gewinnen konnten, die ihr Wissen einer breiten Masse verständlich zugänglich machen“, so Bauhus, die ferner betonte, dass das Stellen von Fragen ausdrücklich erwünscht sei. Gesundheit sei ein bildungspolitisch relevantes Thema, sagt Bauhus und erklärte: „Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Ganz wichtig ist auch, Gesundheit soll Spaß machen und da wurde auch politisch ganz klar erkannt, dass gerade auch die Präventionsvorsorge mit dazugehört.“ Und genau diese ist dem Bürgermeister ein Anliegen, weshalb es ihn freut, dass sein Team unter der Federführung von Andrea Schubert und Miriam Lepper für die Gesundheitstage hier das Portfolio immens erweitert hat. So haben sie diverse Vereine aus allen drei Ortsteilen, darunter die heimischen Sportvereine, sowie zahlreiche Institutionen und Unternehmen für die Aktion gewinnen können. „Und diese Vernetzung freut mich besonders, denn sie zeigt, dass wir gemeinsam in unserer Gemeinde viel auf die Beine stellen können“, unterstrich Stohldreier.

Ferner wurden Taschen für die Gesundheitstage konzipiert, die mit Giveaways bestückt werden, und beim großen Aktionstag auf dem Katharinenplatz am 23. März, ausgegeben werden, so Lepper und Schubert. Ebenfalls ist ein Flyer für die Ascheberger Gesundheitstage gestaltet worden, sowie Plakate und eine Internetseite. Unter dem Stichwort Gesundheitstage „DAH geht es mir gut“ gibt es auf der Gemeinde-Homepage sämtliche Partner, Angebote, Aktionen und Anmeldemöglichkeiten.