Wohlgefühl und Fitness im Fokus

Mit deutlich mehr Mitstreitern als beim Debüt im vergangenen Jahr werden die Ascheberger Gesundheitstage im März neu aufgelegt. Das breitgefächerte und kostenlose Angebot richtet sich an alle Altersgruppen.

Ascheberger Gesundheitstage in Vorbereitung

Im vergangenen Jahr starteten erstmals die Ascheberger Gesundheitstage. Ein Debüt, das sich gelohnt hat und das in diesem Jahr seine Fortsetzung findet. Um genau zu sein, vom 20. bis zum 23. März. Das Besondere in diesem Jahr ist, dass die Gesundheitstage nun umfangreicher daherkommen als 2022.

„Wir haben mehr Mitstreiter in der Gemeinde gefunden, die alle zum Thema Gesundheit einen Beitrag leisten werden“, freut sich Miriam Lepper, der mit Andrea Schubert die Federführung bei diesem Projekt obliegt. Ein Projekt, das Unterstützer und Kooperationspartner benötigt, um ein großes Spektrum zum Thema Gesundheit abzudecken. „Und so freuen wir uns natürlich, dass der VHS-Kreis Lüdinghausen auch in diesem Jahr wieder unser Kooperationspartner ist“, betonte Bürgermeister Thomas Stohldreier, als ihn das Planungsteam über den derzeitigen Stand der Vorbereitungen unterrichtete.

Kostenlose Angebote für alle Altersgruppen

Andrea Bauhus, Leiterin des Volkshochschulkreises Lüdinghausen, hat dazu bereits Vorträge mit Ärzten zu unterschiedlichen Themen koordiniert. Diese Referate finden abends im Bürgerforum des Rathauses statt. Interessierte können sich jetzt schon kostenlos anmelden. Das Planungsteam hat zusätzlich neue Mitstreiter gewinnen können – unter anderem das Jugendrotkreuz und den DRK-Ortsverein Ascheberg, aber auch Apotheken, Optiker, Hörakustiker, Sportstudios und Sportvereine sowie einige anderer Institutionen.

„Das freut uns wirklich, denn dadurch können wir ein breites und kostenloses Angebot rund um das Thema Gesundheit für alle Altersgruppen zu unterschiedlichsten Themen offerieren“, hob Miriam Lepper während des Gespräches hervor.

Webseite ist freigeschaltet

Zusätzlich ist im Rathaus die Website Gesundheitstage Ascheberg freigeschaltet worden, auf der übersichtlich die teilnehmenden Institutionen, Kooperationspartner, die Termine und Vorträge aufgeführt werden, wie Pressesprecherin Simone Böhnisch ergänzte. Überdies sind Plakate sowie Flyer konzipiert worden, die zeitnah in Druck gehen werden. Doch noch gibt es jede Menge zu tun, bis die Gesundheitstage starten. Das Planungsteam gab in seiner Besprechung mit dem Bürgermeister lediglich einen kurzen Überblick zum Stand der Dinge.

„Wenn alles komplett steht, werden wir auch noch einen offiziellen Pressetermin zu den Gesundheitstagen in Ascheberg, die unter dem Motto ,DAH geht’s mir gut‘ stehen, geben“, kündigten Miriam Lepper und Andrea Schubert abschließend an.