Den Verlust der Wohnung verhindern

Ingo Stosik bietet als Sozialarbeiter des „Vereins für katholische Arbeiterkolonien Westfalen“ regelmäßig Sprechstunden auch in Ascheberg an.

Die einfachen Fälle bilden die Ausnahme. Wenn sich Ingo Stosik vom „Verein für katholische Arbeiterkolonien“ einschaltet, dann hat er meist einen Knoten zu lösen, bei dem gleich mehrere Seile ein Geflecht bilden. Überschuldung, Suchterkrankung, Arbeitslosigkeit oder Trennung zählen zu den Haupt-Risikofaktoren, eine Wohnung zu verlieren. Oftmals kommen gleich mehrere Ursachen zusammen: „Meistens gibt es eine komplexe Problemlage“, sagt Stosik.

Er kümmert sich als Sozialarbeiter mit seinem Kollegen Thomas Niemann um akute und drohende Wohnungslosigkeit. Dazu bietet er in den Kommunen des Südkreises regelmäßig Sprechstunden an. Seit Montag auch in Ascheberg.

Direkte Arbeit an den Menschen

Der Kampf gegen den Wohnungsverlust, den er im Rahmen der Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“ aufnimmt, ist eine selbstgewählte Aufgabe. Denn der 46-Jährige tauschte eine unbefristete Stelle als Casemanager im Gronauer Sozialamt gegen die Mitarbeit in dem Landesprojekt ein. Die „direkte Arbeit an den Menschen“, gleichsam an der „Front“, wie er sagt, der gesellschaftlichen Verwerfungen hat den gebürtigen Coesfelder gereizt. Erst Anfang des Jahres heuerte er beim „Verein für katholische Arbeiterkolonien“ an.

Dass eine Einzelperson oder eine ganze Familie aus ihren vier Wänden „fliegt“, ist kein neues Phänomen. Es habe aber in den letzten Jahren zugenommen, lautet die Einschätzung von Stosik. Zahlen für den Kreis Coesfeld würden gerade eruiert, ergänzt er auf die Frage nach konkreten Daten. Oftmals werde die Wohnungslosigkeit im ländlichen Raum auch zeitweilig kaschiert – durch Unterschlupf bei Freunden oder Rückkehr ins Elternhaus.

Kurve der Fallzahlen steigt an

Dass die Kurve der Fallzahlen ab jetzt nach oben zeigt, daran hat Stosik keine Zweifel. Denn neben die „klassischen“ Gründe, als Mieter gekündigt zu werden, treten neue Gefährdungen: Sie ergeben sich aus der Inflation für die Lebenshaltungskosten und den galoppierenden Energiepreisen. Dadurch können verstärkt Familien in eine Schieflage geraten, die sich bisher noch über Wasser gehalten haben.

Gleichzeitig erhöhe sich nicht zuletzt durch den Zuzug von Flüchtlingen, die berechtigt Schutz suchen, der Druck auf den Wohnungsmarkt. „Das Angebot wird knapper.“

Für Stosik zählt oftmals das Timing. Je eher er von einer heiklen Situation erfährt, desto früher kann er sich reinhängen. Deshalb gehört zu seinem Job nicht nur die Arbeit mit Klienten, sondern auch und gerade das Knüpfen von Netzwerken. „Das ist ganz wichtig.“ Die Ordnungs- und Sozialverwaltung in den Rathäusern im Kreis Coesfeld habe das Landesprogramm und die Akteure schon „auf dem Schirm“, hat Stosik festgestellt. Die Fälle, die von dort an ihn herangetragen werden, sind oftmals gravierend. Gleich zwei Mal steht beispielsweise gerade einer Familie mit jeweils vier Kindern die Gefahr ins Haus, ihre Wohnung verlassen zu müssen. Darunter in einem Fall auch in Ascheberg.

Brücken bauen zwischen Mietern und Vermietern

Geld zu verteilen hat der Verein nicht, aber der Sozialarbeiter gibt Hinweise, wo materielle Hilfe, beispielsweise Wohngeld, beantragt werden kann. Stosik fungiert auch als Kommunikator, der Brücken schlägt zwischen Mietern und Vermietern. Sie passen ihr Vorgehen mitunter an, wenn sie wissen, dass jemand den auffälligen Bewohner wieder auf Kurs bringen will.

Zu den Partnern des Vereins gehört auch ein Mitarbeiter der Wohnbau Westmünsterland. Dieser steuert sein Fachwissen aus der Wohnungswirtschaft ein, kann Abläufe abklopfen und Mieter womöglich schützen. Neuen Wohnraum könne auch die „Wohnbau“ nicht aus dem Hut zaubern, warnt Stosik seine Klienten vor falschen Erwartungen.

Die Sprechstunde von Ingo Stosik findet immer am ersten Montag im Monat im Ascheberger Rathaus statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.