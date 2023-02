Wortspiele und Geigenmusik

Die Wort- und Geigenvirtuosin Tina Teubner (r.) trat am Wochenende in Begleitung von Ben Süverkrüp im Bürgerforum Ascheberg auf.

Virtuose Geigenklänge und pointierter Wortwitz – so kann der Auftritt von Tina Teubner in Begleitung von Ben Süverkrüp am Flügel mit ihrem Programm „Ohne Dich war es immer so schön“ am Samstag im ausverkauften Bürgerforum in Ascheberg beschrieben werden. Tina Teubner gastierte bereits zum vierten Mal in der Gemeinde.

Das Publikum wurde in den zwei Stunden im Bürgerforum mit viel Wortwitz, spitzer Zunge und feinsinnigen Humor belohnt. Man müsse den Tatsachen ins Auge sehen, das habe noch nie jemandem geschadet, sagte Teubner. Die Veranstaltung war gespickt mit fein gewählten und pointierten Worten, mit denen sie die Welt kommentiert.

Daneben überzeugte die studierte Geigerin mit dem Spiel auf dem besonderen Instrument. Wie im Gegensatz zur Wortgewalt entlockte sie dem Instrument immer wieder einen „wehklagenden Klangteppich“, wird der Auftritt beschrieben.

Tolles Klavierspiel

Dazu begleitete Ben Süverkrüp souverän am Flügel, stand immer wieder als Dialogpartner zur Verfügung und musste die eine oder andere Stichelei über sich ergehen lassen. Ihr „Klavirant“, wie Teubner ihren Partner bezeichnete, nahm diese stets ruhig und lächelnd entgegen. Dafür bekam er die Gelegenheit, in einem Solo zu zeigen, wie facettenreich und virtuos er das Spiel am Flügel beherrscht.

Die Welt stehe Kopf und wir hilflos da – und sammeln Treuepunkte, so einer der Wortwitze von Teubner. Mit Blick auf die Reaktion des Publikums und viele Lacher ist Ascheberg für einen fünften Auftritt Teubners bereit.