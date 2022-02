Wunsch nach Seelsorge wächst

Annegret Averkamp steht Senioren und Hochbetagten zur Seite. Sie hat sich zur „Seelsorgerlichen Begleiterin in Altenhilfeeinrichtungen“ ausbilden lassen.

Annegret Averkamp hat im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Caritas-Tagespflege die Fortbildung zur „Seelsorglichen Begleiterin in Altenhilfeeinrichtungen“ erfolgreich abgeschlossen. Mit großer Freude überreichte ihr Pfarrer Stefan Schürmeyer zusammen mit Nadine Puppendahl, Leiterin der Caritas-Tagespflege Ascheberg, das Abschlusszertifikat und gratulierten zur tollen Leistung, teilt die Caritas mit.

Viele Menschen brauchen im Alter eine besondere Betreuung und Begleitung. Häufig sind Herausforderungen im Alltag zu bewältigen, die der neue Lebensabschnitt mit sich bringt. „Der Bedarf an spezifischer Seelsorge nimmt bei älteren und pflegebedürftigen Menschen zu“, erklärt Nadine Puppendahl.

Um auf die sich verändernden Bedürfnisse der Hochbetagten bestmöglich reagieren zu können, hat Annegret Averkamp als Mitarbeiterin der Caritas-Tagespflege an der Ausbildungsreihe des Bistums Münster teilgenommen und die Fortbildung zur „Seelsorglichen Begleiterin in Altenhilfeeinrichtungen“ absolviert.

In 80 Unterrichtsstunden und 50 Praktikumsstunden beschäftigte sie sich mit Fragen der Gesprächsführung, der individuellen Begleitung in der Seelsorge sowie mit Ritualen und liturgischen Elementen als Kraftquelle des Glaubens. Im Rahmen ihrer Abschlussleistung hat Annegret Averkamp zusammen mit den Gästen der Tagespflege den Kreuzweg auf 15 Leinwänden gestaltet. „Wir danken Frau Averkamp für ihr Engagement und freuen uns, dass unsere Gäste von der seelsorglichen Begleitung profitieren“, so Nadine Puppendahl.