Zeichen in Richtung Verkehrswende gesetzt

Fachbereichsleiter Bastian Meier (v.l.), Bürgermeister Thomas Stohldreier, Johann-Wilhelm Feller (Regionalleiter St. Georg) und Rebecca Bracht von Stadtteilauto freuen sich über das dritte Stadtteilauto in der Gemeinde Ascheberg, das am Sozialwerk St. Georg stationiert ist.

Die „Stadtteilauto cambio Regio GmbH“ hat die Station beim Sozialwerk St. Georg an der Nordkirchener Straße mit einem Toyota Prius Hybrid aufgestockt. An der Station befindet sich außerdem ein Citroen C3. Und mit dem Toyota Yaris am Ascheberger Rathaus stehen nun insgesamt drei Stadtteilautos in der Gemeinde zur Verfügung.

Anlässlich der Klimaschutzwoche in Ascheberg und der internationalen Woche der Mobilität setzt das Unternehmen ein weiteres Zeichen in Richtung Verkehrswende und verzichtet noch bis zum 15. Oktober auf die Aufnahmegebühr zum Einstieg ins Car-Sharing. „Wir spüren, dass Car-Sharing als Teil der Verkehrswende im Aufwind ist“, erklärt Stadtteilauto-Geschäftsführer Till Ammann in einer Pressenotiz. „Die Leute verzichten mehr und mehr auf den Zweitwagen und sind bereit, ihre Mobilität neu zu gestalten.“ Ein gut ausgebautes Netz aus Car-Sharing-Stationen in Kombination mit dem öffentlichen Personennahverkehr und dem Fahrrad, sei der Grundstein für eine gelingende Verkehrswende in Ascheberg und dem gesamten Münsterland.

Beitrag zur nachhaltigen Mobilität

Bürgermeister Thomas Stohldreier und Regionalleiter Johannes-Wilhelm Feller vom Sozialwerk St. Georg begrüßen das erweiterte Angebot. „Ein weiteres Stadtteilauto in der Gemeinde macht es noch einfacher, auf einen Zweitwagen zu verzichten und lädt zu einer nachhaltigen Mobilität ein“, so Stohldreier. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Sozialwerk St. Georg nutzen inzwischen gerne das Stadtteilauto und können das zweite Fahrzeug gut gebrauchen“, berichtet Feller. „Auch für einige unserer Bewohner sollen die Fahrzeuge perspektivisch die individuelle Mobilität erweitern.“

Die „Stadtteilauto cambio Regio GmbH“ ist vor einem Jahr aus der „Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH“ hervorgegangen und betreibt außerdem Stationen in Hamm, Warendorf, Soest, Steinfurt, Dülmen, Senden, Havixbeck, Borghorst und Nottuln. Seit mittlerweile 30 Jahren bietet das Vorgängerunternehmen Stadtteilautos im Münsterland an und verfügt über ein verzweigtes Stationsnetz in der Region, heißt es in der Pressenotiz. Über das Roaming können die Nutzer darüber hinaus circa 8000 Fahrzeuge im Verbund der Car-Sharing-Partner deutschlandweit teilen.

Fahrzeuge sind technisch auf dem neuesten Stand