Zinsen und Abschreibungen trennen die Fraktionen

Bei den Gebühren sind die Ratsfraktionen schon fast traditionell unterschiedlicher Ansicht. Dort, wo Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen berücksichtigt werden, stimmten SPD und FDP gegen die Kalkulation der Verwaltung, die UWG enthielt sich. CDU, Grüne und Freie Wähler trugen die Rechenmethoden mit. Gegenüber den Vorjahren hatte die UWG ihre Position verändert: „Bei den kalkulatorische Zinsen werden wir uns enthalten. Wir haben verstanden, wie sich die Belastung für die Bürger an anderer Stelle erhöhen würde und sind nicht mehr dagegen“, erklärte Fraktionssprecher Volker Müller-Middendorf. SPD und FDP waren sie mit 4,5 Prozent zu hoch. Ein vor einem Jahr erhofftes Grundsatzurteil, das den Dauerstreit aufheben könnte, ist nicht ergangen.

Abfallgebühren: Höhere Kosten werden durch gestiegene Erlöse bei Papier, Altmetall und Elektroschrott nicht aufgefangen. Deswegen ist ein Plus von 26 000 Euro zu berücksichtigen. Dazu waren die tatsächlichen Gebühren 2019 und 2020 zu niedrig. Dieses Feld wird nachberechnet.

Leichter Anstieg der Gebühren

Entwässerungsgebühren sind wegen der trockenen Sommer in den Vorjahren gesunken. Fachbereichsleiter Klaus von Roje erläuterte: „Man sieht, dass wir durch die trockenen Sommer Überschüsse hatten. Da wird mit Gelsenwasser gesprengt.“ Die Bürger bezahlten also für mehr Abwasser, das nicht an der Kläranlage ankomme.

„Wir werden durch den Systemwechsel keine höheren Gebühren bekommen“, versprach Bürgermeister Thomas Stohldreier auf Frage von Christian Ley (SPD) zur Neuausrichtung mit einer Abwassergesellschaft. Ihre Gründung könnte in diesem Bereich auch mit dem umstrittenen Wiederbeschaffungszeitwert bei Abschreibungen aufräumen. Er gelte nur auf das Altvermögen. Im neuen Betrieb werde der Herstellungswert abgeschrieben, erläuterte van Roje.

Gewässerunterhaltung: Hier kassiert die Gemeinde die Beiträge für die Wasser- und Bodenverbände ein und und gibt sie an sie weiter. Veränderungen sind häufig im Cent-Bereich.

Urnenbestattungen steigen

Friedhofsgebühren: Die Bestattungsgebühren sind mit einigen Ausnahmen leicht gesunken. Bei der Kalkulation werden Durchschnittswerte der vergangenen fünf Jahre gebildet. Aktuell liegt der Anteil der Urnenbestattungen bei 70 Prozent. Die Zahl der Bestattungen auf den Friedhöfen Ascheberg und Herbern ist 2021 von 128 auf 133 gestiegen. In Davensberg betreibt die Kirche den Friedhof.

Straßenreinigungsgebühren: Der strenge Winter mit den Schneemassen im Februar lässt die Gebühren um 2,6 Prozent steigen. Ein Plus aus den Jahren 2019 und 2020 wird mitverrechnet und verhindert einen höheren Anstieg.

Gebühr für Fäkalschlamm aus Grundstücksentwässerungsanlagen: Die Gebühr je Abfuhr steigt um 21 auf 265,72 Euro. Der Preis pro Kubikmeter sinkt um vier Cent aus 2,22 Euro.