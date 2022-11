Züchter zeigen ihre gefiederten Prachtexemplare

Voraussichtlich 230 Tiere aus 38 Rassen werden am Wochenende (19. und 20. November) bei der Kreis-Geflügelausstellung in Wessel präsentiert.

Ralf Nienhaus (v.l.), Frank Thiäner, Lena und Kai Zimmermann, Jan Zimmermann und Julius Weckendorf haben alle Käfige für die Geflügelausstellung aufgestellt. Am Freitag werden die Tiere eingesetzt

Im Festzelt des ehemaligen Landgasthauses „Zum Heidekrug“ an der Herberner Straße 19 in Wessel findet am kommenden Wochenende (19. und 20. November) wieder eine Geflügelausstellung/Kreis-Geflügelausstellung des Altkreises Lüdinghausen des Geflügelzuchtvereins „Eintracht Herbern“ statt.

Zwei Jahre musste die Ausstellung aufgrund der Corona-Pandemie wie auch der Geflügelgrippe pausieren. Auf dem Hof Feldmann/Horstrup in Horn war die Ausstellung in den zwei Jahren vor Corona heimisch geworden. Da Laura Horstrup aber mittlerweile einen Wirtschaftsbetrieb hat und zur Zeit Geflügelgrippe in den Kreisen Gütersloh, Münster und Paderborn nachgewiesen wurde, hat Horstrup als Veranstalter abgesagt. „Das respektieren wir natürlich“, sagte Ausstellungsleiter Ralf Nienhaus.

26 Aussteller

Ludger Berger, langjähriges Mitglied der Geflügelzüchter, habe sofort angeboten, die Privatveranstaltung in seinen Räumlichkeiten zu unterstützen. Im Pavillon wird es einen Gastraum geben. „Dass wir jetzt diese Lösung gefunden haben, freut uns alle sehr“, betont der Ausstellungsleiter. Die Aufbauarbeiten sind bereits abgeschlossen. Voraussichtlich werden 26 Aussteller mit 230 Tieren vertreten sein. Dabei gibt es 38 verschiedene Rassen und Farbschläge. Ziergeflügel, Tauben, Hühner und Zwerghühner können dann in ihrer vollen Pracht bewundert werden. Öffnungszeiten der Ausstellung sind: Samstag (19. November) ab 14.30 Uhr und Sonntag (20. November) zwischen 10 und 16 Uhr.