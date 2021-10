Zugfahrt zur Familie in Davensberg endet in Capelle

Kurz bevor ein Bahnreisender den Bahnhof Davensberg erreichte, stoppte die Eurobahn am Donnerstag unvermittelt in Capelle. Statt Tochter und Enkel in die Arme zu schließen, stand er erzürnt zwei am kleinen Ausstieg an der Magdheide.

Bahnfahren bei Stürmen wird zum Abenteuer. Darüber berichtet Thomas Meyer, der Tochter und Enkelkind am Donnerstag in Davensberg besuchen wollte. Bis Dortmund lief trotz Verspätung alles, doch der letzte Abschnitt sorgte für Entsetzen: Der erste mögliche Zug wurde kurzfristig abgesagt, der nächste Zug startete um über 40 Minuten verspätet und stoppte unvermittelt in Capelle, um nach Dortmund zurückzukehren. „Wir wurden gebeten, auf den Zug zu warten, der in einer Stunde kommen sollte“, berichtet Meyer: „Da ich kein Vertrauen mehr in die Zusagen der Europabahn und Bundesbahn hatte, bin ich mal einfach losgelaufen. Service und Notrufsäule am Bahnsteig defekt, Handy leer, kein Taxi, kein Bus oder Ersatz.“ Glücklicherweise fand sich eine Frau, die ihn mit dem Auto bis Ascheberg mitnahm. Dass man Fahrgäste wie Waren behandelt und nach Belieben vor die Tür gesetzt hatte, erzürnte die Fahrgast: „Ich hoffe dass der Europabahn ihre Betriebsgenehmigung entzogen wird.“

Baum und Bahn blockieren Strecke

Dieses Erlebnis wirft nur ein Licht auf die Donnerstagsprobleme. Zuerst machte ein Baum zwischen Werne und Capelle Probleme. Die Züge fuhren nur von Dortmund bis Werne und von Münster bis Capelle. „Auf die Schnelle einen Ersatzverkehr mit Bussen zu organisieren, war nicht möglich“, erklärt eine Eurobahn-Sprecherin. Dass Menschen gestrandet seien, bedaure die Eurobahn, doch habe es in dem Sturmdurcheinander nur die Möglichkeit gegeben, auf das vorzeitige Fahrtende hinzuweisen.

Warum der Zug am frühen Abend in Capelle kehrt machte, lässt sich nicht aufklären. Die Eurobahn-Sprecherin schiebt es auf einen fremden liegengebliebenen Zug. Die Bahn berichtet von einer Westfalenbahn, die in Werne gestrandet war. Bis Capelle musste die Eurobahn ihn allerdings passiert haben.