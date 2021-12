Zustimmung mit Magengrummeln

In der Profilschule in Herbern tagte der Gemeinderat, um den Haushalt für das kommende Jahr zu verabschieden.Der Haushalt 2022 wurde in Ascheberg mit einer 20-Stimmen-Mehrheit verabschiedet. SPD, UWG und FDP stimmten dagegen. Die Fraktionsvorsitzenden (oben v. l.) Jochen Wismann (FDP), Volker Müller-Middendorf (UWG), Frank Holtrup (Freie Wähler), Hubertus Beckmann (fraktionslos, untere Reihe v.l.) Christian Ley (SPD), Karsten Senne (Grüne), Thomas Franzke (CDU).

Foto: acfCollage