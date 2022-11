Zwei Autofahrerinnen schwer verletzt

Nach einem Unfall an der Nordick-Hammer-Straße mussten die beiden beteiligten Autofahrerinnen schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

An der Kreuzung Nordick-Nordicker Straße und Nordick-Hammer Straße sind am Mittwoch (16. November) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 7.35 Uhr wollte eine 21-jährige Autofahrerin aus Ascheberg von der Nordick-Nordicker-Straße nach rechts Richtung Mersch auf die Nordick-Hammer-Straße abbiegen. Auf dieser war eine 45-jährige Autofahrerin aus Drensteinfurt in Richtung Hamm unterwegs. Während sie einen Lkw überholte setzte die 21-Jährige zum Abbiegevorgang an. Beide Autos stießen frontal zusammen. Mit Rettungswagen kamen beide Frauen schwer verletzt in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.