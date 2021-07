Zweite Runde füllt viele Spendenkisten

Auch die zweite Runde ist erfolgreich gelaufen. Die Spendenaktion an der Profilschule für die Opfer der Flutkatastrophe füllte zahlreiche Kartons.

Alexander Neumann bereut schnell, dass er im Schnäppchenmarkt nicht bei einem Paketband-Abroller zugegriffen hat. Denn der Vorsitzende des Fördervereins der Profilschule Ascheberg knibbelt immer wieder an der Rolle herum, um einen Anfang zu finden. Denn beim zweiten Teil der Spendenaktion von Profilschule und Förderverein werden die gebrachten Sachen gleich passend verpackt.

Tornister, Brotdosen, Trinkflaschen

Die Kartons mit Kisten oder Beuteln, die komplette Klassensätze enthalten, füllen sich schnell. Und es sind erstaunlich viele dieser Spenden abgegeben worden. In anderen Kartons werden Einzelteile verpackt. Brotdosen und Trinkflaschen füllen natürlich schneller als Schnellhefter oder Pinselsets. Die Spendenbereitschaft ist ungebrochen. Es werden sogar noch Tornister gebracht, die am Freitag mit allen anderen Gegenständen über Münster gezielt den Weg in die Flutkatastrophengebiete antraten.