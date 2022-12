Autofahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Um 8.52 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung zu einem schweren Unfall auf der A1 zwischen der Raststätte „Im Mersch“ und der Abfahrt Ascheberg ein. Wie die Polizei berichtet, war zuvor ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen in einen Kleinlaster gefahren, woraufhin dieses Fahrzeug mit einem Lkw kollidierte.

Bei dem Aufprall gegen den Kleinlaster wurde der 75-jährige Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Münster eingeliefert. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge blieben unverletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung am frühen Freitagnachmittag berichtete.

Einschränkungen im Ferienverkehr

Die Ursache für den Unfall ist nach derzeitigen Kenntnisstand der Polizei noch unbekannt. Ein Verkehrsaufnahmeteam der Polizei Münster, das auf schwere Unfälle spezialisiert ist, ist vor Ort, um den Hergang zu klären. Die Spurenlage am Unfallort erstreckte sich über mehrere hundert Meter.

Die #A1 ist nach dem schweren #Unfall bei #Ascheberg wieder freigegeben. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) December 23, 2022

Die Autobahn 1 musste in Fahrtrichtung Bremen zunächst komplett gesperrt werden - die Sperrung wurde gegen 16 Uhr wieder aufgehoben. Es kam zu Staubildungen und erheblichen Einschränkungen im Ferienverkehr.

Die Feuerwehr streute unter anderem ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab, stellte den Brandschutz und trennte die Batterien der beteiligten Fahrzeuge vom Bordnetz.