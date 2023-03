Bereitschaft zu spenden ist hoch

Es ist eine Geisterstadt, durch die die Kamera da schwenkt. Kein Stein steht mehr auf dem anderen, kaum eine Straße ist passierbar, und mittendrin – ein gerade erst eröffnetes Restaurant. So grotesk solche Bilder aus dem Shingal-Gebirge, das den ganzen Terror des sogenannten islamischen Staats zu spüren bekommen hat, auch wirken mögen, so zeigen sie doch eins: „Den Willen dieser Menschen, ihr Land wieder aufzubauen“, zeigte sich Dr. Jochen Reidegeld von der Zuversicht und Tatkraft der jesidischen Minderheit beeindruckt. Der Schirmherr der Aktion Hoffnungsschimmer erzählte im Zuge der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Friedenskirche von seiner Projektreise im vergangenen Jahr.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet