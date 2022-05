Workshop zu Bewegung: Besser vorbeugen als behandeln

„Wer hat das Wort Prävention schon einmal gehört?“ Aric Brämswig steht in der 7.2 der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) und spricht darüber, wie man ungewollte Folgeschäden vermeiden kann. Das Fremdwort erklärt der Sport-Physiotherapeut anhand eines Beispiels: „Wenn ihr eine Klassenarbeit schreibt und vorher dafür lernt, ist das Prävention – zumindest dann, wenn ihr schlechte Noten vermeiden wollt.“

Aric Brämswig ist Fachreferent der AOK-Gesundheitskasse, die mit dem SC Preußen Münster im Rahmen von „Klasse Gemeinschaft – Die Preußen in der Schule“ kooperiert, erläutert die Gesamtschule in einer Pressemitteilung. Die AFG gehört seit Jahren zu den festen Partnerschulen des Fußballvereins. Im Rahmen dieser Partnerschaft unter der Leitung von Sportlehrer Günther Eshold, der zudem ehrenamtlich in der Jugendabteilung des Fußballvereins tätig ist, fand an der AFG nun ein Workshop zum Thema „Bewegung, Gesundheit und Ernährung“ für alle siebten Klassen statt. Den Auftakt machte die AFG Billerbeck. Ziel sei es, so Brämswik, „Bewusstsein für Bewegung zu schulen“ und „Sensibilität für gesunde Ernährung“ zu wecken.

Wichtige Informationen über Bewegung und gesunde Ernährung

„Es geht heute weniger um die Behandlung von Symptomatik als um Prävention“, betont der Physiotherapeut. Im Kinder- und Jugendalter bedeute dies zum einen, Übergewicht zu reduzieren, zum anderen, die Motorik zu schulen und Klassen für den theoretischen Unterricht in der Schule fit zu machen. Denn, das betont Brämswig immer wieder: „Körper und Geist arbeiten zusammen.“

Dass dies schon in jungen Jahren immer weniger gut funktioniert, erfährt der Sporttherapeut in der täglichen Praxis. „Mittlerweile kommen immer jüngere Kinder zur Behandlung“, sagt Brämswig, der das Problem mit Mangel an Freizeitsport erklärt. In der Corona-Zeit seien die Auswirkungen sichtbar geworden. „Heute müssen wir froh sein, wenn Kinder im Sportunterricht Hopser-Lauf und Purzelbaum beherrschen.“

Als es um Ernährung geht, ist vielen Jugendlichen klar, dass Fast Food nicht gesund ist. Was ihnen jedoch neu zu sein scheint: dass „leichtes Essen“ besser ist, als übermäßig Kohlehydrate aufzunehmen. „Das macht müde, und ihr könnt anschließend nicht mehr gut lernen.“

Wie sich Präventionstraining für Profi-Fußballer gestaltet, erfuhren die Jugendlichen anschließend in der Sporthalle. Nils Kleinsternberg, Projektkoordinator der Schulpatenschaften „Klasse Gemeinschaft“, ließ alle vier siebten Klassen in Havixbeck ihr Koordinationsvermögen erproben. Eine Idee, wie das Gelernte in den Alltag integriert werden könnte, hat Nele Winter (7.3) auch schon parat: Sie schlägt vor, Bewegungsübungen vor den Klassenarbeiten durchzuführen. „Dann können wir uns bestimmt besser konzentrieren.“