29-Jähriger nach Messerattacke in U-Haft

Ein 29-Jähriger wird verdächtigt, einen Mann im Kreis Coesfeld mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Der Polizei gegenüber gab der Verdächtige an, sich nicht an die Tat erinnern zu können.

Update: 4. April. Der 29-Jährige, der einen Mann (33) am Sonntagmorgen (2. April) in Billerbeck mit einem Messer schwer verletzt haben soll, befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Dies teilte die Polizei Münster am Dienstag mit. Dem Verdächtigen wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Der Beschuldigte gab gegenüber der Polizei an, von dem 33-Jährigen zuvor mit einem Schlag zu Boden gebracht worden zu sein. Danach habe er sich an nichts mehr erinnern können. Die Ermittler vermuten das Motiv der Tat „in der gescheiterten Beziehung zu seiner Ex-Freundin und ihrer neuen Bindung zu dem 33-Jährigen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Billerbeck: 33-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Erstmeldung: 3. April. Auf der Straße „Zum Alten Hof“ in Billerbeck (Kreis Coesfeld) kam es am Sonntagmorgen (2. April) zu einer Messerattacke auf einen 33-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann gegen 6.12 Uhr mit der Ex-Freundin des Tatverdächtigen auf diesen getroffen sein.

Im Anschluss sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen – dabei soll der 29-Jährige mit einem Messer das Opfer attackiert haben. Der Mann wurde durch den Messerstich im Bauchbereich schwer verletzt.

Hintergründe zur Messerattacke in Billerbeck noch unklar

Nachdem die Polizei alarmiert worden war, konnte der Verdächtige noch vor Ort in Billerbeck festgenommen werden. Der 33-Jährige wurde im Krankenhaus notoperiert, er schwebt jedoch offenbar nicht Lebensgefahr. Die Polizei Münster hat bereits eine Mordkommission eingerichtet, die die weiteren Hintergründe zu dem Vorfall ermittelt.