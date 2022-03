Coesfelder Amokfahrer bittet um Entschuldigung

Beim Prozessauftakt (Foto) hatte Thorsten W. zwar Angaben zu seinem Lebenslauf gemacht – sich zur Amokfahrt in Coesfeld aber nicht geäußert. Am dritten Prozesstag bat er nun um Entschuldigung.

An den ersten beiden Prozesstagen hatte sich der gebürtige Beckumer, der unter anderem in Oelde und Senden aufgewachsen ist, im Landgericht noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Am Donnerstag aber trug der Mann, der zu den Verhandlungen aus der Haft vorgeführt wird, eine Erklärung vor, in der er die Vorwürfe weitgehend bestätigte. „Ich wollte nicht noch mehr Ärger mit der Justiz haben“, erklärte er.