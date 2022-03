Raser vor Gericht – war es ein Mordversuch?

Münster/Coesfeld

Am 17. Juli 2020 raste Thorsten W. mit seinem Auto durch die Coesfelder Innenstadt. Schwer verletzt wurde niemand – aber hätte er bei seiner Fluchtfahrt den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen? Das ist wichtig für das Strafmaß. Am Donnerstag wurden die Plädoyers gehalten.

Von Gunnar A. Pier