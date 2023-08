Coesfelderin mit Schusswaffe bedroht

Am Mittwoch (2. August) gab eine 24-jährige Coesfelderin auf der Polizeiwache in Coesfeld an, zwei Stunden zuvor im Parkhaus des Krankenhauses Coesfeld (am Südring) auf drei Jugendliche getroffen zu sein, die sie mit einer Schusswaffe und den Worten „Hände hoch!“ bedrohten. Die Coesfelderin erschrak zunächst, nahm die Situation dann aber nicht weiter ernst und ging an den Jugendlichen vorbei.

Im Weggehen habe sie vier bis fünf Schüsse gehört. Sie vermutet, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugwaffe gehandelt habe. Auf Anraten ihres Freundes meldete sie die Situation der Polizei.

Die Jugendlichen beschreibt die Frau wie folgt: männlich, 13 bis 15 Jahre alt, mit dunklen, kurzen Haaren und dunkler Kleidung. Sie hätten eine schwarze, pistolenähnliche Waffe mit sich geführt.

Die Polizei Coesfeld bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 02541-140.