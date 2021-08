Irrweg führt Nottulner zum Friedhof

Oliver Brambrink könnte bequem im klimatisierten Büro sitzen und Zahlen in den Computer hacken. Aber er steht in schwüler Wärme auf dem Friedhof an der Marienburg in Coesfeld, mit dem Spaten in der Hand und Schuhen so dreckig, dass er damit zu Hause bestimmt nicht rein darf. „Das hätte ich viel früher machen sollen“, sagt der 42-Jährige. Oliver Brambrink hat den Job als Indus­triekaufmann gekündigt und eine Ausbildung zum Friedhofsgärtner gemacht. Weil er das wollte.

