Diebe stehlen Jesuskind aus der Krippe

Sakrale Diebstähle aus Kirchen gibt es zwar leider immer mal wieder – aber dass ein Jesuskind aus der Krippe gestohlen wurde, hat auch eine Polizeisprecherin noch nie erlebt. Genau das ist jetzt in der St.-Agatha-Kirche in Dülmen-Rorup geschehen.

Am Donnerstagnachmittag hatte eine Besucherin die leere Krippe bemerkt und Alarm geschlagen. Die Gemeinde informierte sofort die Polizei und erstattete Anzeige. „Was will man nur mit dem Jesuskind machen?“, fragt Robert Wulf vom Kirchenvorstand kopfschüttelnd. „Das ist in keinster Weise nutzbar.“ Polizeisprecherin Britta Venker meint dazu: „Das ist eine ungewöhnliche und nicht nachvollziehbare Tat."

Sein dringender Wunsch: Dass der oder die Täter zur Einsicht kommen und ihre Beute zurückgeben – zur Not auch einfach anonym wieder in die Krippe legen. „Wir hoffen immer noch, dass bis Dreikönig das Jesuskind wieder da ist.“ Ansonsten wolle man in der kommenden Woche entscheiden, ob es kurzfristig Ersatz geben soll. Denn: „Die wichtigste Person in der Krippe fehlt jetzt.“

Insgesamt 27 bemalte Figuren aus Lindenholz gehören zur Krippenlandschaft in der Roruper Kirche, die seit 2018 in einer Seitenkapelle aufgebaut wird. Jedes Jahr lockt die große Krippe, zusammen mit dem gut zehn Meter hohen Weihnachtsbaum, zahlreiche Besucher nach St. Agatha.