Dritte Grundschule ist vom Tisch

Senden

Die Kinderzhalen in der Gemeinde steigen in den kommenden Jahren weiter. Darauf muss die Gemeinde reagieren. Jetzt hat der Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur die Weichen gestellt. Pläne für eine mögliche dritte Grundschule in „Senden-Mitte“ sind damit vom Tisch .

Von Thomas Fromme