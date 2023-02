Bewaffnete Auseinandersetzung zwischen drei Männern – zwei Verletzte

Mit Schlagstock, Pfefferspray und einem Messer bewaffnet, gingen drei Männer in Dülmen aufeinander los. Ein Beteiligter konnte noch am Tatort angetroffen werden.

Am Donnerstagnachmittag (23. Februar) ist es auf der Viktorstraße in Dülmen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren gekommen. Wie die Beteiligten sowie Zeugen gegenüber der Polizei angaben, seien bei dem Vorfall ein Schlagstock, Pfefferspray sowie ein Messer benutzt worden.

Zudem soll nach Polizeiangaben eine Softairwaffe gezückt worden sein. Bei der Auseinandersetzung in Dülmen wurden zwei der Beteiligten verletzt. Vor Ort konnten die Beamten noch einen der Männer antreffen, der Schnittverletzungen erlitten hatte. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Die anderen beiden Männer hatten sich beim Eintreffen der Polizei bereits vom Tatort entfernt. Sie hatten in der Zwischenzeit Platzwunden am Hinterkopf im Krankenhaus behandeln lassen. Nach ambulanter Behandlung wurden sie wieder entlassen. Die Polizei hat mittlerweile ein Strafverfahren eingeleitet. Die Hintergründe des Streits in Dülmen sind noch unklar.