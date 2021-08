Am Freitag brachten Ermittler der Mordkommission Ruslan K. zum Amtsgericht in Hagen, wo Untersuchungshaft angeordnet wurde.

Der Dülmener zeigt auf die Treppe. Hier, unter den Stufen, habe der Verdächtige gekauert. Und wohl gehofft, dass die Polizisten, die gerade den Keller durchsuchten, ihn in seinem Versteck übersehen. Erst schien sein Plan auch aufzusehen. Doch dann stellten der Dülmener und die Beamten fest, dass die Kellertür aufgebrochen und von innen mit einer Waschmaschine verbarrikadiert worden war. Der Gesuchte war also noch im Keller - und saß jetzt endgültig in der Falle. Nach fast einem Monat endete seine Flucht am Donnerstagabend am Butterkamp in Dülmen. Wiederstandlos ließ sich der 20-Jährige festnehmen.