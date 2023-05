Rasern „Spielzeuge“ weggenommen

Das Amtsgericht Dülmen verurteilte zwei Dülmener (39 und 30) am Mittwoch: Der Mustang-Fahrer, der an Karsamstag 2022 mit seinem Auto in eine Bulderner Eisdiele krachte, erhielt eine Haftstrafe von neun Monaten, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem wird sein 55.000 Euro teures Fahrzeug als Tatwerkzeug eingezogen. Der Mann hatte zudem 8000 Euro an das Opfer an Schmerzensgeld gezahlt und soll auch den Sachschaden in der Eisdiele (12.000 Euro) beglichen haben.

Der Golf-Fahrer hat sich zudem einer Unfallflucht schuldig gemacht. Er muss 6000 Euro Strafe zahlen (120 Tagessätze á 50 Euro). Seinen 270 PS-starken VW Golf muss er zeitnah verkaufen und 4000 Euro vom Erlös an die Staatskasse abführen. Seit einem Jahr müssen die beiden geständigen, nicht vorbestraften Angeklagten, die sich zuvor nicht kannten, bereits auf ihren Führerschein verzichten. Vor Ablauf von weiteren sechs Monaten können sie keine neue Fahrerlaubnis beantragen.