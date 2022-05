Einbruchstäter bringen Beute zurück und zeigen Reue

Am Wochenende hatten Unbekannte einen Einbruch in Nottuln verübt. Jetzt haben sie ihre Beute an den Ort des Geschehens zurückgebracht - und einen Entschuldigungsbrief geschrieben.

Die Polizei sucht nach den unbekannten Tätern. Diese haben am Freitag Sekt und Marmelade aus einem Verkaufshäuschen in Nottuln mitgehen lassen.

Ob da ein schlechtes Gewissen im Spiel war? Es klingt schon etwas kurios, was sich im Nachgang einer Einbruchstat in Nottuln ereignet hat. Aber erst ein kurzer Rückblick: In der Nacht auf Freitag, 27. Mai, waren Unbekannte in ein Verkaufshäuschen für Erdbeeren an der Dülmener Straße eingebrochen. Die Beute: Sekt und Marmelade.

Drei unbekannte Männer sollen sich laut einer Zeugenaussage gegen Mitternacht an der Hütte aufgehalten haben und dann in die Straße Nonnenbachtal gegangen sein. Der Zeuge bemerkte dann auch, dass die Hütte aufgebrochen worden war. Ob die Unbekannten etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist der Polizei noch nicht bekannt. Die drei Unbekannten sind zwischen 15 und 20 Jahre alt und schlank. Einer trug ein helles T-Shirt.

Fest steht aber: Wer auch immer diese Tat verübt hat, zeigt jetzt Reue. Denn die Täter verfassten einen Entschuldigungsbrief, sie seien aus "Dummheit" eingebrochen und brachten diesen zusammen mit der Beute zum Ort des Geschehens zurück.

Die Polizei bittet um Hinweise

Für die Polizei ist die Sache jedoch damit nicht erledigt. Da die Täter eine Straftat begangen haben, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Noch stehen sie jedoch nicht fest. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 um Hinweise.