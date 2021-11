Erfolgloser Raubüberfall: Mann vertreibt bewaffenetes Duo 

Dem Ehemann einer Besitzerin einer Goldschmiede in Lüdinghausen gelang es am vergangenen Freitag (29.10.), zwei bewaffnete Räuber in die Flucht zu schlagen, die zuvor seine Frau überfallen hatten. Die Täter sind flüchtig - die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwei Männer betraten am Freitag (29.10.) gegen 15.20 Uhr das Ladenlokal einer Goldschmiede an der Hermannstraße in Lüdinghausen. Das Duo ging zielgerichtet durch das Ladenlokal in die angrenzende Werkstatt, wo es auf die Ladenbesitzerin traf. Während ein Täter, der eine schwarze Schusswaffe bei sich führte, die Ladeninhaberin aufforderte, sich auf den Boden zu legen, griff der zweite Mann die Ladeninhaberin an den Schultern und drückte sie zu Boden.

Während ein Täter mit der Schusswaffe nun die Ladeninhaberin in Schach hielt, wollte sich der zweite an Auslagestücken bedienen, als die Frau plötzlich lautstark um Hilfe rief. Dies hörte ihr Ehemann, der sich in der angrenzenden Wohnung aufhielt. Er stürmte daraufhin in das Ladenlokal, wobei er einen Täter mit einer schweren Feuerschutztür traf. Der Mann schrie die Täter lautstark an - die beide Männer verließen fluchtartig ohne Beute die Goldschmiede in Richtung Blaufärbergasse.

Die Geschädigten blieben laut Bericht der Polizei körperlich unverletzt, standen jedoch erheblich unter Schock. Die Täter, die bei Tatausführung eine Mund- und Nasenbedeckung trugen, werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer ist zirka 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur, ist um die 40 Jahre als und war bekleidet mit einem langen dunklen Mantel sowie einem dunklen Herrenhut. Der andere Täter ist etwa 1,70 Meter groß und vermutlich jünger. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 entgegen.