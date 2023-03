Gastronomie-Angebot am Kanal möglich

Am Hafenplatz soll Gastronomie möglich sein. Dabei setzt die Gemeinde auf mobile Angebote wie einen Foodtruck und ein Coffee-Bike. Eine Lösung mit einem Verkaufscontainer wurde verworfen, weil das baurechtlich komplizierter ist.

Hafenplatz in Senden

Mobile Gastronomie-Angebote am Hafenplatz will die Gemeinde ermöglichen.

Die lang diskutierte Frage, ob und wie am Kanal ein Gastronomie-Angebot für Radtouristen, Einheimische und andere geschaffen werden kann, ist zumindest vorerst entschieden. Versuchsweise können dort für die Zeit bis zum 31. Dezember 2023 maximal zwei mobile Anbieter eine Sondernutzungserlaubnis erhalten. Sie gilt nur in der Zeit von 10 bis 20 Uhr für den begrenzten Bereich des Hafenplatzes. Sitzgelegenheiten und Tische dürfen die Verkaufswagen-Betreiber dort im bestimmten Umfang aufstellen. Einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung beschloss der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Digitalisierung am Dienstagabend einstimmig.