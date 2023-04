Knapp 20 Anrufe: Randalierer missbraucht Polizei-Notruf

Mehrfach hat ein 34-Jähriger aus Gescher am Donnerstagabend (13. April) den Notruf der Polizei gewählt – und das ohne ersichtlichen Grund. Knapp 20 Mal rief er in der Zeit von 21.40 bis 22.10 Uhr bei der Leitstelle an. Im Anschluss machten sich die Beamten auf den Weg zu dem Mann.

Notruf missbraucht und randaliert: Gescheraner erwartet Strafverfahren

Der alkoholisierte Gescheraner zeigte sich bei der Ankunft der Polizisten direkt aggressiv und fing an zu randalieren. Der 34-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Während des Transports zur Polizeiwache hatte sich der Mann noch immer nicht beruhigt.

Er versuchte, einen Polizeibeamten zu bespucken und auf ihn einzuschlagen – was ihm jedoch nicht gelang. „So verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamszelle, nicht ohne die Polizisten in Ahaus zu beleidigen“, heißt es im Polizeibericht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Notruf für Menschen in bedrohlichen Situationen die Rettung bedeuten kann. Ein Missbrauch kann daher fatale Folgen haben.