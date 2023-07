Windrad in knapp 30 Metern Höhe abgeknickt

In Windrad in Estern knickte in der Nacht zu Dienstag auf einer Höhe von 30 Metern um.

In der Nacht zu Dienstag ist es passiert. Wie ein Streichholz ist ein Windrad in Estern in knapp 30 Metern Höhe abgeknickt und über den Wirtschaftsweg am Hof Deitert auf ein westlich gelegenes Maisfeld gestürzt. Die Ursache für den Einsturz, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, steht noch nicht fest.