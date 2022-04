1000 Euro für schnelle Hilfen

Eine Spende von 1000 Euro überreichte der Königsbund von 1990 an das Familienbüro der Gemeinde. Mit dem Geld soll in Not geratenen Havixbeckern unbürokratisch geholfen werden.

Kassierer Ludwig Schleithoff (l.), Ansprechpartner Georg Thier (2.v.r.) und stellvertretender Ansprechpartner Robert Holtstiege (r.) vom Königsbund von 1990 übergaben Martina Edelkamp vom Familienbüro 1000 Euro für unbürokratische Hilfeleistungen an in Not geratene Havixbecker.

„1000 Euro für einen guten Zweck“, lautete der Beschluss bei der Mitgliederversammlung des Königsbundes von 1990. Einstimmig entschieden sich die Mitglieder, dem Familienbüro einen Betrag zur Weitergabe an in Not geratene Havixbecker zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund wurde das Geld nun vom geschäftsführenden Vorstand des Königsbunds an Martina Edelkamp vom Familienbüro der Gemeinde Havixbeck übergeben.

Schon kleine Beträge sind eine große Hilfe

„Mit dieser Spende ist es möglich, in akuten Notlagen ganz unbürokratisch zu helfen“, freute sich die Leiterin des Familienbüros. Bei der Spendenübergabe konnten die Mitglieder des Königsbundes im Gespräch einen Eindruck über die Verwendung des Geldes gewinnen. So sind es oft kleine Beträge, die schon zur Entlastung in einer schwierigen Situation beitragen.

Der Königsbund von 1990 mit seinen Ansprechpartnern Georg Thier und Robert Holtstiege sowie Kassierer Ludwig Schleithoff waren begeistert von den unbürokratischen Hilfeleistungen, die nun möglich sind.