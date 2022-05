103 Aktive ziehen es durch

Havixbeck

70 Mal gab es Gold, 29 Mal Silber und dazu vier bronzene Abzeichen – das ist das stolze Ergebnis der letztjährigen Kampagne in Havixbeck. Trotz Corona haben also in Summe 103 Havixbeckerinnen und Havixbecker im Jahr 2021 das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. Das wurde nun auf dem Sportplatz im Flothfeld feierlich verliehen.

