15 Acts bevölkern die Offene Bühne am Samstag

Havixbeck

Dieses Mal soll es klappen. Die Theatergruppe „Das Törchen“ feiert ihren 40. Geburtstag nach – und alle sind dazu eingeladen. An der Offenen Bühne, die am Samstag zu diesem Anlass stattfinden soll, gibt es großes Interesse. 15 Gruppen und Einzelakteure haben sich bis zum Donnerstag bereits für einen Auftritt angemeldet. Der nachgefeierte Geburtstag wird also einen würdigen Rahmen haben.