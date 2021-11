15 positive Corona-Tests im Stift Tilbeck

15 Corona-Fälle verzeichnet das Stift Tilbeck aktuell. Zumindest waren am Montag überraschend so viele Schnelltests in Wohngruppen in Havixbeck und Nottuln positiv ausgefallen. Eine Bestätigung durch PCR-Tests steht noch aus. Die Betroffenen waren nach Angaben der Einrichtung bis auf eine Ausnahme vollständig immunisiert. Allen gehe es aber den Umständen entsprechend gut.

In Wohngruppen des Stifts Tilbeck in Havixbeck und in Nottuln ist es offenbar zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt 15 Personen sind am Montag im Rahmen routinemäßig durchgeführter Schnelltests positiv getestet worden. Das teilte das Unternehmen mit.

Am Dienstag stand die offizielle Bestätigung durch PCR-Tests noch aus. Gleichwohl habe man sofort Maßnahmen eingeleitet, um das Infektionsgeschehen erkennen und eindämmen zu können, sagte Geschäftsführerin Ruth Meyerink. „Allen Betroffenen geht es den Umständen entsprechend gut. Schwere Verläufe haben wir derzeit zum Glück nicht.“

Betroffene waren fast ausschließlich vollständig geimpft

Bei den 15 Fällen handele es sich offenbar um Impfdurchbrüche, denn bis auf eine Person seien alle vollständig immunisiert gewesen. Insgesamt gebe es in der Einrichtung eine Impfquote von 90, unter den Klienten sogar von rund 95 Prozent, so Meyerink. Eigentlich habe man zudem in der kommenden Woche mit den Booster-Impfungen beginnen wollen, genau ein halbes Jahr nach den ersten Impfungen und damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt. „Deshalb haben uns diese Fälle jetzt ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt.“

Gesamte Einrichtung wird durchgetestet

Nun gehe es zunächst darum, das gesamte Infektionsgeschehen sicher zu erkennen. In den Wohngruppen und in der Werkstatt werde komplett durchgetestet. Umfassendes Testen sei auch mindestens noch in den nächsten zwei bis vier Tagen angesagt. Zudem seien die Hygieneregeln noch einmal verschärft worden und alle Veranstaltungen im Stift in dieser Woche abgesagt.

Wie genau es zu dem Eintrag gekommen ist, ist unklar. „Für unsere Mitarbeiter gilt die Regel, dass sie sich ein bis zwei Mal die Woche testen lassen, selbst wenn sie geimpft sind. Auch den Bewohnern ist mindestens 14-tägig ein Test anzubieten“, sagt Meyerink. Dieses Angebot werde auch gut angenommen.