1518 ausgemusterte Weihnachtsbäume

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der DLRG packten am Wochenende kräftig an, um die ausgemusterten Weihnachtsbäume im Ort einzusammeln.

87 Tannenbäume weniger als im vergangenen Jahr sind es gewesen, die Helferinnen und Helfer der DLRG-Ortsgruppe am Wochenende einsammelten. Ob das an der terminlichen Nähe der traditionellen Tannenbaumaktion zu den „Heiligen Drei Königen“ lag oder ob sich die Menschen dieses Mal einfach noch etwas länger an ihren Bäumen erfreuen wollten, ließ sich nicht feststellen. Trotzdem hatten die 51 Baumsammler ordentlich zu schleppen, denn nicht jeder hatte sich ein nur hüfthohes Bäumchen in die Wohnung gestellt.

„Auch Bäume von vier Metern Höhe konnten eingesammelt werden“, wusste der Jugendvorsitzende Malte Bertelmann zu berichten. Denn auch Nachbarschaften nutzten die Aktion dazu, ihre Gemeinschaftsbäume zu entsorgen. Insgesamt 1518 Blaufichten und Nordmanntannen und teilweise sogar noch eingetopfte Bäume wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Havixbeck der Verwertung zugeführt. „Das wäre ohne die Unterstützung einiger örtlicher Unternehmen nicht möglich gewesen“, so Bertelmann weiter. Denn es galt, in neun Gebieten zu sammeln. Dafür wurde ein entsprechender Fuhrpark benötigt, der dieses Mal von der Zimmerei Thier, dem Steinmetzbetrieb Fark sowie den Garten- und Landschaftsbauunternehmen Arndt, Daldrup und Dirks zur Verfügung gestellt wurde.

87 Tannenbäume weniger als im Vorjahr

Der Einsatz der Kinder und Erwachsenen im Alter von vier bis über 50 Jahren galt nicht nur dem Nadelbaum. Denn sie nutzten die Möglichkeit auch, um wieder Spenden für die Jugendarbeit der Ortsgruppe zu sammeln. Von den Spenden wird unter anderem Trainingsmaterial angeschafft, aber auch das Pfingstlager und verschiedene Veranstaltungen oder Ausflüge der Jugendgruppe werden dadurch ermöglicht. „Wir sind den Spendern sehr dankbar für ihre Unterstützung“, zeigte sich Malte Bertelmann von dem großen Zuspruch aus der Bevölkerung angetan. „Das ist nicht selbstverständlich.“

Wer bei der Aktion nicht zu Hause war und der Jugendgruppe noch einen Betrag spenden möchte, kann dies mit einer Überweisung an das Spendenkonto bei der Volksbank Baumberge (IBAN: DE38 4006 9408 0407 4752 03) unter Angabe des Verwendungszweckes „DLRG Jugend“ tun.

Im kommenden Jahr findet die Tannenbaumaktion erst am 13. Januar statt.