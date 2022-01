20 000 Euro in zwei Monaten

Schäden durch Vandalismus in der Gemeinde nehmen zuletzt stark zu

Havixbeck

Sie sind einfach unansehnlich, ärgerlich und außerdem noch ziemlich teuer in der Beseitigung: Graffiti. Weit laufen muss man in Havixbeck nicht, um die erste Schmiererei im Ort zu entdecken. Doch diese Art von Vandalismus ist beileibe nicht das einzige Problem. Die Schäden im Gemeindegebiet hätten in den vergangenen Wochen und Monaten spürbar zugenommen, heißt es aus der Verwaltung.

Von Henning Tillmann