25 Jahre akribisch geforscht

Dirk Fuisting hat seinen Familienstammbaum in Buchform gefasst

Lüdinghausen/Havixbeck

Der gebürtige Lüdinghauser Dirk Fuisting hat in einem 560 Seiten starken Werk den Stammbaum der Familie Fuisting/Füsting erforscht, die sich auch in den Baumbergen verbreitet hat. Vornehmlich aus Quellen des Bistumsarchivs in Münster hat er nicht nur Lebensdaten erfasst, sondern auch viele biografische Details gefunden.