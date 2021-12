2719 Havixbecker pendeln zur Arbeit nach Münster

4662 Erwerbstätige verlassen die Gemeinde Havixbeck täglich, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Der weit überwiegende Teil steuert das Oberzentrum Münster an. Laut Statistik von IT.NRW liegt die Auspendlerquote bei 73,6 Prozent.

Die fünf größten Einpendler- und Auspendlerströme der Gemeinde Havixbeck bezogen auf das Jahr 2020 sind in dieser Grafik dargestellt.

Die deutliche Mehrzahl der in Havixbeck wohnenden Erwerbstätigen hat ihren Arbeitsplatz in anderen Städten und Gemeinden. Für das Jahr 2020 gibt IT.NRW als Landesamt für Statistik eine Auspendlerquote von 73,6 Prozent an. 4662 Berufstätige verlassen demnach ihren Wohnort, um zur Arbeit zu gelangen.

Pendlerstatistik

Demgegenüber kommen 2190 Personen zur Arbeit nach Havixbeck, was einer Einpendlerquote von 56,8 Prozent entspricht. Innerhalb der Gemeinde sind 1668 Erwerbstätige beschäftigt. Laut der am Donnerstag vorgestellten Pendlerstatistik hat die Gemeinde Havixbeck somit eine Tagesbevölkerung von 9484 Einwohnern.

Im Vergleich der 396 Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen landet Havixbeck bezogen auf die höchste Auspendlerquote auf Rang 89. Bezogen auf die niedrigste Einpendlerquote ist es Platz 195.

Zur Arbeit in die Nachbarkommunen

Der weit überwiegende Teil der Auspendler hat seinen Arbeitsplatz in einem der Nachbarorte oder im nahen Umland. Das Oberzentrum Münster steuert mit 2719 Erwerbstätigen die klare Mehrzahl der Pendler aus Havixbeck an. Mit deutlichem Abstand folgen Nottuln (222), Coesfeld (202), Billerbeck (143), Senden (115) und Altenberge (92) auf den nächsten Positionen. Bei den Einpendlern nach Havixbeck liegt Münster mit 640 Personen vorne, es folgen Nottuln (388), Billerbeck (237), Dülmen (117), Senden (116) und Coesfeld (112).

Im „Pendleratlas NRW“ sind die Pendlerverflechtungen zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden online abrufbar.